مع قدوم الشتاء.. إيران تستورد الغاز من روسيا لإعادة تصديره الى العراق

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإيرانية، سعيد توكلي، ان "احتياطيات وقود محطات الطاقة وصلت إلى مستوى غير مسبوق وبلغت 2.5 مليار متر مكعب".وأضاف ان "جاهزية شبكة الغاز في البلاد تمت بشكل كامل لتجاوز فصل ووصلت مفاوضات استيراد الغاز مع إلى مراحلها النهائية، وتستمر الصادرات طويلة الأجل إلى والعراق كما هو مخطط لها لتلبية الاستهلاك المحلي والحفاظ على ".وبين انه "وفقًا لقانون الخطة السابعة، فإن متطلبات البلاد هي وجود تجارة غاز إقليمية، تكتسب هذه التجارة أهمية بالغة، لأن ربط خطوط الأنابيب بالدول الأخرى، بالإضافة إلى إدارة الطاقة والقضايا الاقتصادية، يؤثر أيضًا على أمن الطاقة وسياساتها، لذلك، تنشط جميع الدول المالكة للغاز في هذا المجال".وأشار الى انه "حاليًا، في موسم البرد، أولويتنا الرئيسية هي الاستهلاك المحلي، يجب ألا يُقطع الغاز عن الصناعات المحلية والتجارية وغير الرئيسية وقطاع النقل أبدًا، تشمل الصناعات غير الرئيسية والمتوسطة، مثل والدوائية، ذات الأهمية البالغة".واكد انه "نظرًا لكون عقد تصدير الغاز إلى تركيا والعراق عقدا طويل الأجل، فإن وجهة نظر وشركة الغاز الوطنية هي إدارة الالتزامات بطريقة تضمن للمستهلكين المحليين أيضًا إمدادات مستقرة؛ بل إنه عند توقيع عقد دولي، يجب أن يكون لدينا طرف دولي. يجب على ، بصفتها ثالث أكبر منتج للغاز في العالم، أن تكون حاضرة في هذا المجال حتى لا تُضيع الفرص".