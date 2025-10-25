السوداني يؤكد المضي في إنتاج المشتقات النفطية لدعم الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التصدير

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:50 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544948-638969880893067087.jpg
السوداني يؤكد المضي في إنتاج المشتقات النفطية لدعم الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التصدير
اقتصاد
2025-10-25 | 07:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
196 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، المضي في المشاريع الستراتيجية لإنتاج المشتقات النفطية لدعم الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التصدير.
وقال
السوداني
في كلمة له خلال افتتاح مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد/FCC الستراتيجي في مصفى
الشعيبة
بمحافظة
البصرة
، إن "هذا المشروع، مع دخوله الى الخدمة، يعد حدثاً مفصلياً في تاريخ الصناعة النفطية العراقية، ويحق للجميع ان يفتخر بإنجاز"، مبينا ان "البرنامج الحكومي أفرد مساحة مهمة لتوسعة قدرات
العراق
على تصفية النفط الخام، وإنتاج المشتقات النفطية وتصديرها".
وأضاف السوداني، "وضعنا هدفاً معلناً وهو تحويل 40% من كميات النفط التي يصدّرها العراق الى منتجات عالية القيمة بحلول عام 2030، قد حققنا ما نسبته 35% ضمن مسار إنجاز هذا الهدف"، موضحا أن "القطاع النفطي كان متهالكاً، والمصافي قديمة، ومنظومة تصدير بمنفذ واحد، تعود الى سبعينيات
القرن
الماضي".
وشدد السوداني، على انه "خلال مدة بسيطة، وبهمّة العاملين في القطاع النفطي، تمكنا من اطلاق عدد كبير من مشاريع توسعة
المصافي
وتحديثها، وخطتنا ستوفر 4 مليارات دولار، كانت تخصص لاستيراد الغاز، و6 تريليون دينار، كانت تصرف لاستيراد المشتقات النفطية".
ولفت
رئيس الوزراء
الى انه "طيلة عقدين من الزمن وحكومات متعاقبة، لم تلتفت ولم تخطط بشكل علمي ومسؤول للارتقاء بقطاع تصفية المشتقات النفطية، والمشروع هو ثمرة تعاون عراقي مع شركة هيونداي ووكالة جايكا اليابانية".
وأشار السوداني الى ان "مصفى
الفاو
الاستثماري سعة 300 الف برميل يومياً، سيدخل العمل قريباً جداً"، لافتا الى انه "تم تنفيذ هذا المشروع وفق أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة وبمواصفات ( يورو 5 )".
يذكر أن وحدة التكسير بالعامل المساعد/ FCC ، في مصفى الشعيبة، تتغذى على مخرجات مصفى البصرة من النفط الأسود، الذي يحولها الى مشتقات نفطية، وينتج يومياً ( 107 آلاف ) برميل من البانزين عالي الأوكتان، والنفثا، والديزل، وزيت الوقود ) بقيمة تبلغ ( 1.632 ) تريليون دينار سنوياً. إضافة الى إنتاج ( 861 ) طناً يومياً من الغاز والكبريت.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
اجتماع حكومي يناقش آليات تطوير صناعة المشتقات النفطية وزيادة انتاجها وتسويقها
10:16 | 2025-08-18
العراق يخطط للاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2027: جميع الحقول ستشرع بالإنتاج
05:27 | 2025-10-08
العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الاسمنت
06:52 | 2025-10-14
العراق يلقي القبض على 49 متهما بتهريب المشتقات النفطية
10:47 | 2025-09-21
السوداني
افتتاح
معمل
نفط
البصرة
انتاج
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
السومرية نيوز
محافظة البصرة
شياع السوداني
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
29.52%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
محليات
28.82%
11:40 | 2025-10-23
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
11:40 | 2025-10-23
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
دوليات
26.98%
01:45 | 2025-10-24
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
01:45 | 2025-10-24
اليوم.. استعدوا للعواصف الرعدية وزخات المطر
محليات
14.68%
02:28 | 2025-10-24
اليوم.. استعدوا للعواصف الرعدية وزخات المطر
02:28 | 2025-10-24
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
الأكثر مشاهدة
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
اخترنا لك
انخفاض أسعار الذهب في العراق مع بداية الأسبوع
06:36 | 2025-10-25
بغداد تتصدر موازنات المحافظات والبصرة الأعلى إنفاقًا... وصلاح الدين بلا استثمار
04:38 | 2025-10-25
مع قدوم الشتاء.. إيران تستورد الغاز من روسيا لإعادة تصديره الى العراق
04:13 | 2025-10-25
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
03:41 | 2025-10-25
قريبا.. محاصيل زراعية سعودية في الأسواق العراقية
03:31 | 2025-10-25
النفط يعاود الانخفاض ويحقق مكاسب أسبوعية مرتفعة
03:27 | 2025-10-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.