السوداني يؤكد المضي في إنتاج المشتقات النفطية لدعم الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التصدير

وقال في كلمة له خلال افتتاح مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد/FCC الستراتيجي في مصفى بمحافظة ، إن "هذا المشروع، مع دخوله الى الخدمة، يعد حدثاً مفصلياً في تاريخ الصناعة النفطية العراقية، ويحق للجميع ان يفتخر بإنجاز"، مبينا ان "البرنامج الحكومي أفرد مساحة مهمة لتوسعة قدرات على تصفية النفط الخام، وإنتاج المشتقات النفطية وتصديرها".وأضاف السوداني، "وضعنا هدفاً معلناً وهو تحويل 40% من كميات النفط التي يصدّرها العراق الى منتجات عالية القيمة بحلول عام 2030، قد حققنا ما نسبته 35% ضمن مسار إنجاز هذا الهدف"، موضحا أن "القطاع النفطي كان متهالكاً، والمصافي قديمة، ومنظومة تصدير بمنفذ واحد، تعود الى سبعينيات الماضي".وشدد السوداني، على انه "خلال مدة بسيطة، وبهمّة العاملين في القطاع النفطي، تمكنا من اطلاق عدد كبير من مشاريع توسعة وتحديثها، وخطتنا ستوفر 4 مليارات دولار، كانت تخصص لاستيراد الغاز، و6 تريليون دينار، كانت تصرف لاستيراد المشتقات النفطية".ولفت الى انه "طيلة عقدين من الزمن وحكومات متعاقبة، لم تلتفت ولم تخطط بشكل علمي ومسؤول للارتقاء بقطاع تصفية المشتقات النفطية، والمشروع هو ثمرة تعاون عراقي مع شركة هيونداي ووكالة جايكا اليابانية".وأشار السوداني الى ان "مصفى الاستثماري سعة 300 الف برميل يومياً، سيدخل العمل قريباً جداً"، لافتا الى انه "تم تنفيذ هذا المشروع وفق أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة وبمواصفات ( يورو 5 )".يذكر أن وحدة التكسير بالعامل المساعد/ FCC ، في مصفى الشعيبة، تتغذى على مخرجات مصفى البصرة من النفط الأسود، الذي يحولها الى مشتقات نفطية، وينتج يومياً ( 107 آلاف ) برميل من البانزين عالي الأوكتان، والنفثا، والديزل، وزيت الوقود ) بقيمة تبلغ ( 1.632 ) تريليون دينار سنوياً. إضافة الى إنتاج ( 861 ) طناً يومياً من الغاز والكبريت.