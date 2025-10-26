صادرات النفط العراقي ترتفع 87 ألف برميل يومياً في أيلول 2025

ويستمر في تطبيق خططه لإعادة الكميات المخفّضة تدريجيًا، تماشيًا مع التزامه الكامل بقرارات مجموعة الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+، التي قررت زيادة الإنتاج بنحو 137 ألف برميل يوميًا، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2025.وبلغ معدل صادرات النفط العراقي في سبتمبر 2025 بلغت نحو 3.405 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ3.381 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب الماضي.في الوقت نفسه، أظهرت بيانات تتبُّع حركة الناقلات أن الصادرات المنقولة بحرًا بلغت 3.39 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر/أيلول 2025، مقابل 3.43 مليون برميل يوميًا خلال شهر أغسطس/آب السابق له.صادرات النفط العراقي في سبتمبر 2025بحسب البيانات الرسمية من الحكومية "سومو"، بلغ إجمالي صادرات النفط العراقي في سبتمبر 2025 نحو 102 مليون و150 ألفًا و362 برميلًا، مقابل 104 ملايين و806 آلاف و884 برميلًا في أغسطس/آب الماضي.كما استمر توقّف التصدير إلى للشهر الثالث على التوالي، منذ 26 يونيو/حزيران 2025، حين بلغت الصادرات مستوى الصفر، مقارنة بنحو 216 ألف برميل خلال يونيو/حزيران نفسه قبل توقف الإمدادات.ولاحقًا، عادت الصادرات إلى الأردن في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وحول العائدات المالية، حقّقت صادرات النفط العراقي في سبتمبر 2025 إيرادات إجمالية قدرها 6.962 مليار دولار أميركي، مقابل 7.160 مليار دولار في أغسطس/آب، مع انخفاض أسعار النفط عالميًا إلى أقل من 65 دولارًا للبرميل من .وتشير تقديرات شركة "سومو" إلى أن الأسواق الآسيوية استحوذت مجددًا على النسبة الكبرى من الصادرات العراقية خلال سبتمبر/أيلول 2025، في استمرار للاتجاه الذي يطبع أداء الصادرات منذ بداية العام.يدعم مسار صادرات النفط العراقي في سبتمبر 2025 التوقعات باستمرار التعافي التدريجي في صادرات خلال الربع الأخير من العام، خصوصًا مع اقتراب تنفيذ قرار زيادة إنتاج مجموعة الـ8 في تحالف أوبك+.وكانت المجموعة، بقيادة وروسيا، قد أقرت خطة زيادة تدريجية بواقع 137 ألف برميل يوميًا شهريًا، ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في تعزيز معروض النفط عالميًا.وتُرجّح تقديرات أن تؤدي هذه الزيادة إلى منح العراق مرونة أكبر في إدارة صادراته الشهرية ورفع إيراداته، في ظل استقرار مستويات الإنتاج المحلي وتحسّن كفاءة النقل والتخزين.وسبق أن أكد العراقي التزام بلاده الثابت بسياسات تحالف أوبك+، مؤكدًا أن بغداد ستواصل التنسيق مع الشركاء الرئيسين، للحفاظ على استقرار السوق العالمية وتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار.وتوضح العراقية أن خططها للمدة المقبلة تشمل اعتماد آليات تعويض مرنة في حال تجاوز الحصص أو انخفاضها، وهو ما يتماشى مع أهداف التحالف في ضبط المعروض العالمي وتجنّب فائض المعروض.وتأتي هذه التطورات في ظل انخفاض أسعار النفط خلال سبتمبر/أيلول، مدعومًا بتراجع المخاوف الجيوسياسية وزيادة التوقعات الإيجابية بشأن الطلب في الأسواق الآسيوية والأوروبية.