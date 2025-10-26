وزارة النفط تعلن إخماد حريق مستودع زبير 1

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في الساعة الثالثة وعشر دقائق عصر اليوم الاحد، تكللت جهود فرق السلامة والإطفاء في شركة والجهات الساندة بالنجاح في اخماد الحريق بشكل كامل ، والذي اندلع صباح اليوم في مستودع زبير/1".واضاف "سيتم المباشرة بعمليات الصيانة والتأهيل للمستودع بعد أعمال التهيئة والتحضير ورفع الأضرار".