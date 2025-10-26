السوداني يصدر توجيها يخص المؤسسات المالية والمصرفية

وقال في بيان، "حضر رئيس ، اليوم الأحد، افتتاح المصرف العربي- ، الذي تساهم فيه رؤوس أموال عراقية وعربية وأجنبية".

وأكد أن "افتتاح هذا المصرف، وبمساهمة نخبة من المستثمرين العرب والأجانب من أفراد ومؤسسات، يمثل تأكيدًا واضحًا على الثقة بالاقتصاد العراقي وبالعمل المنجز خلال الفترة الماضية، وعلى بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار"، موضحا أن "وجود المصرف العربي- العراق يمثل اضافة استراتيجية للقطاع المصرفي الوطني، وهو نموذج لما نطمح اليه من مؤسسات مصرفية حديثة وفاعلة قادرة على تقديم خدمات متطورة تسهم في تمويل التنمية المستدامة، مؤكداً الحاجة لتنشيط عملية تمويل مشاريع وفرص استثمارية متنوعة، في ظل وجود قطاع خاص عراقي جريء ومتمكن، يعرف تفاصيل البيئة الاستثمارية".



وأشار السوداني إلى أنه "من المهم ان يكون هناك تعاون بين المصرف العربي- العراق والمؤسسات المصرفية الوطنية والجهات الحكومية والقطاع الخاص الى جانب المستثمرين العرب والاجانب، من اجل توظيف ما موجود من قدرات مالية وخبرات مصرفية في دعم برامج الحكومة ومشاريعها التنموية".

وتابع "نحتاج الى منظومة متكاملة من المتطورة، التي تشمل الخدمات الموجهة للافراد، كما نحتاج الى خدمات مصرفية رقمية حديثة توفر تجربة مريحة وآمنة لتلبية احتياجات العملاء المتجددة"، مضيفا "نوجه المؤسسات المالية والمصرفية الحكومية والخاصة، بالتعاون مع المستثمرين العرب والأجانب بما يخدم مصلحة العراق، ويسهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام".