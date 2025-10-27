الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
اتفاق صيني-امريكي يرفع أسعار النفط وبرنت فوق الـ66 دولارا
اقتصاد
2025-10-27 | 01:39
السومرية
نيوز-اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد اتفاق امريكي صيني حول اطار تجاري بين الجانبين، الامر الذي خفف المخاوف من القيود على الصادرات بين اكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وكسبت
العقود الآجلة لخام برنت
46 سنتا، أو 0.7 بالمئة لتصل إلى 66.40 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 61.96 دولار بعد ارتفاعها بنسبة 8.9 و7.7 بالمئة على التوالي في الأسبوع السابق بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على
روسيا
.
وقالت شركة هايتونغ سكيورتيز في مذكرة أن توقعات السوق تحسنت بعد العقوبات الجديدة على روسيا وتراجع حدة التوترات بين
الولايات المتحدة
والصين، مما أدى إلى مواجهة المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض في وقت سابق من شهر أكتوبر تشرين الأول، بحسب رويترز.
