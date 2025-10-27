اتفاق صيني-امريكي يرفع أسعار النفط وبرنت فوق الـ66 دولارا

وكسبت 46 سنتا، أو 0.7 بالمئة لتصل إلى 66.40 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 61.96 دولار بعد ارتفاعها بنسبة 8.9 و7.7 بالمئة على التوالي في الأسبوع السابق بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على .وقالت شركة هايتونغ سكيورتيز في مذكرة أن توقعات السوق تحسنت بعد العقوبات الجديدة على روسيا وتراجع حدة التوترات بين والصين، مما أدى إلى مواجهة المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض في وقت سابق من شهر أكتوبر تشرين الأول، بحسب رويترز.