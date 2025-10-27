الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار استقرارا في الأسواق المحلية مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في .

سعر البيع: 142000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140000 دينار مقابل 100 دولار.

