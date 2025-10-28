الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين

نيوز- اقتصادي

ماتزال اسعار صرف الدولار امام الدينار، في اقل معدلاتها منذ اسبوعين.

وسجلت اسعار صرف الدولار لليوم الثلاثاء كالاتي:

سعر البيع: 142000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140000 دينار مقابل 100 دولار.