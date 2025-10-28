قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في أسواق واربيل بالتزامن مع اغلاق البورصة.



سعر البيع: 142000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 140800 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140650 ديناراً مقابل 100 دولار.

