البنك المركزي العراقي يوقع اتفاقية تعاون مع بنك “الكويت الوطني – البحرين”

وكر بيان للبنك، انه "برعاية وحضور محافظ ، وقع اتفاقية تعاون مشترك مع – ، وجرت التوقيع في مقر المركزي العراقي ببغداد".واضاف البيان، انه "حضر عن بنك الرئيس التنفيذي – البحرين، علي فردان، رفقة نائبه رئيس محمد مؤمن، وأعضاء الوفد، ووقّع على الاتفاقية من الجانب العراقي مدير عام الاستثمارات في البنك المركزي العراقي".فيما عبر المحافظ، وفق البيان، عن "بالغ ترحيبه بالوفد الضيف مستذكراً عمق ترابط الأواصر المختلفة بين شعب وشعبي الكويت والبحرين، متمنياً لهم مزيداً من العطاء، من جانبه أكد فردان عن رفع مستوى التعاون في مجالات التحويلات المالية والدفع الإلكتروني، إلى جانب التدريب على أفضل الممارسات المصرفية الحديثة بين الطرفين، والبيانات الإحصائية، داعياً معالي المحافظ لزيارة مقر في البحرين".