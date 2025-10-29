عامل امريكي يرفع النفط عالميا.. وقرار من أوبك+ يحجّم الأرباح

وصعدت 20 سنتا بما يعادل 0.31 % لتسجل 64.60 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 18 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 60.33 دولار.وقلت رويترز عن مصادر في السوق إن مخزونات من الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، حيث تراجعت مخزونات الخام بمقدار 4.02 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر تشرين الأول، وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 6.35 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 4.36 مليون برميل.وسجل الخامان في الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ يونيو حزيران بعد قرار الرئيس الأمريكي فرض عقوبات متعلقة بأوكرانيا على للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفا شركتي النفط الرئيسيتين لوك أويل وروسنفت، ومع ذلك، فإن الشكوك في قدرة العقوبات على تعويض وفرة المعروض والحديث عن زيادة إنتاج أوبك+ ضغطت على الأسعار؛ حيث انخفض كلا المؤشرين القياسيين بنسبة 1.9 بالمئة، أو أكثر من دولار، في الجلسة السابقة، بحسب رويترز.