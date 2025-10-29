عامل امريكي يرفع النفط عالميا.. وقرار من أوبك+ يحجّم الأرباح

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545297-638973127535511051.jpeg
عامل امريكي يرفع النفط عالميا.. وقرار من أوبك+ يحجّم الأرباح
اقتصاد
2025-10-29 | 01:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
315 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، وذلك نتيجة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، الا ان مخاوف المستثمرين من العقوبات على
روسيا
والزيادة المحتملة في إنتاج أوبك+، حدتا من المكاسب.
وصعدت
العقود الآجلة لخام برنت
20 سنتا بما يعادل 0.31 % لتسجل 64.60 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 18 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 60.33 دولار.
وقلت رويترز عن مصادر في السوق إن مخزونات
الولايات المتحدة
من الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، حيث تراجعت مخزونات الخام بمقدار 4.02 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر تشرين الأول، وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 6.35 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 4.36 مليون برميل.
وسجل الخامان في الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ يونيو حزيران بعد قرار الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
فرض عقوبات متعلقة بأوكرانيا على
روسيا
للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفا شركتي النفط الرئيسيتين لوك أويل وروسنفت، ومع ذلك، فإن الشكوك في قدرة العقوبات على تعويض وفرة المعروض والحديث عن زيادة إنتاج أوبك+ ضغطت على الأسعار؛ حيث انخفض كلا المؤشرين القياسيين بنسبة 1.9 بالمئة، أو أكثر من دولار، في الجلسة السابقة، بحسب رويترز.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
عالميا.. انخفاض المخزونات الأمريكية يرفع أسعار النفط
02:38 | 2025-09-24
"تأجيل الحرب الاقتصادية" يرفع أسعار النفط عالميًا
01:27 | 2025-08-12
اتفاق صيني-امريكي يرفع أسعار النفط وبرنت فوق الـ66 دولارا
01:39 | 2025-10-27
أسعار النفط تقفز عالميا بعد القرارات الأمريكية الأخيرة
03:21 | 2025-10-23
اسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة لخام برنت
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سومرية نيوز
السومرية
دونالد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
منوعات
30.7%
05:37 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
05:37 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
28.56%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
21.68%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
رياضة
19.06%
10:21 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
10:21 | 2025-10-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
البنك المركزي العراقي يوقع اتفاقية تعاون مع بنك “الكويت الوطني – البحرين”
11:28 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
06:22 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
04:42 | 2025-10-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.