هل سيستمر بهذا المعدل؟.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، استقرارا مع اغلاق البورصتين في الكفاح والحارثية.

سعر البيع: 142000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140000 دينار مقابل 100 دولار.

