أرباح الصندوق السيادي النرويجي تفوق عائدات النفط العراقية خلال عام كامل

وأوضح المرسومي في منشور على صفحته الرسمية في ، أن "قيمة أصول الصندوق النرويجي بلغت اكثر من ترليوني دولار".ولفت إلى أن " يُعد البلد النفطي الوحيد بين كبار المنتجين في العالم الذي لا يمتلك صندوقاً سيادياً" لحفظ الفوائض المالية أو استثمار الإيرادات النفطية.والصندوق السيادي هو استثماري تملكه الدولة، يُنشأ عادة من فائض عائدات النفط أو الغاز أو الفوائض المالية الحكومية، ويستثمر في مشاريع وأصول داخلية وخارجية (مثل الأسهم، والسندات، والعقارات، والطاقة، وغيرها).الهدف منه "ادخار الفوائض المالية للأجيال القادمة، حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط أو الأزمات المالية، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط، وتحقيق عوائد استثمارية مستقرة تُسهم في دعم الميزانية العامة مستقبلاً".