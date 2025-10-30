وذكر بولاط خلال مشاركته في ملتقى تركي – عراقي ببغداد، "تُعدّ المنتجات التركية وأعمال البناء التركية من أبرز مظاهر التكامل الاقتصادي بين بلدنا والعراق، ونحن عازمون على تعزيزه".وأضاف: "في العام الماضي، بلغ حجم التجارة بيننا 17.5 مليار دولار. مشيراً إلى أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين سيشهد مزيداً من النمو خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك مشاريع واعدة في قيد التنفيذ".ولفت إلى أن أحد المشاريع الواعدة هو مشروع " " الذي وصفه بأنه مشروع ثوري يمثل انطلاقة جديدة لمسيرة التنمية في العراق.و"طريق التنمية" عبارة عن طريق بري وسكة حديد تمتد من العراق إلى وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق.ويعد "طريق التنمية" أحد أهم الركائز لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، ويعتبر من أقصر الطرق التي تربط بأوروبا.