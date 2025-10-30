أزمات المناجم ورسوم واشنطن ترفع أسعار "النحاس" لمستوى تاريخي

وارتفع سعر القياسي لهذا الصناعي، المستخدم في قطاعات متنوعة، من البناء إلى السيارات الكهربائية، بنسبة 1% ليصل إلى 11137 دولارًا للطن، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 11,104 دولارات المسجل في مايو/أيار 2024.وأدى مزيج من الرسوم التي فرضها على المعدن، وقيود الإنتاج في بعض أكبر مناجم العالم، إلى ارتفاع أسعار النحاس.اضطرابات تعيد رسم خريطة النحاس عالميا.. من فائض متوقع إلى عجز تاريخيوصرح محللون في جيفريز يوم الأحد لصحيفة فايننشال تايمز، أن إنتاج النحاس في الآونة الأخيرة قد تأثر "بتحديات تشغيلية في بعض المناجم الرئيسية"، مشيرين إلى أنه سيكون هناك "عجز كبير في سوق النحاس" خلال العام المقبل.وشهدت إمدادات النحاس صدمات عدة هذا العام، حيث أعلنت شركة فريبورت-ماكموران الأمريكية هذا الشهر أن الإنتاج في منجمها في إندونيسيا لا يزال متوقفًا.وأعلنت شركة التشيلية للتعدين هذا الشهر أن الإنتاج هذا العام سيكون عند الحد الأدنى لتوقعاتها السابقة، وأصدرت توقعات مخيبة للآمال للعام المقبل.كما واجه سوق النحاس اضطرابات هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات التي فرضتها .