الذهب يتراجع عالميا

وانخفض سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4005.54 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:59 بتوقيت غرينتش. وقد حقق الذهب مكاسب بنسبة 3.9% حتى الآن هذا الشهر.فيما استقرت العقود الآجلة للذهب في تسليم المقبل عند 4018.10 دولار للأونصة.وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" : "لقد اتخذ رئيس موقفا متشددا هذا الأسبوع، وهو ما لم يكن في صالح الذهب".وأضاف المحلل: "يبدو الآن أن احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر قد يكون أكثر صعوبة مما كان يعتقد سابقا، وهو ما عزز الدولار بينما جعل الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة للذهب من منظور العائد".