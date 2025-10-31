تركيا والعراق نحو 30 مليار دولار.. أنقرة تعلن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي مع بغداد

وقال الوزير وفق بيان صادر عن ، الجمعة، تعليقا على زيارة أجراها بولاط إلى امس،: "حجم التبادل التجاري بين والعراق سيصل في المدى القصير إلى 20 مليار دولار، وفي المدى المتوسط إلى 30 مليار دولار".وبلغ حجم التجارة بين تركيا والعراق 15 مليار دولار في العام 2024، بحسب تصريح لرئيس تجارة غورسال باران منتصف يونيو/ حزيران الماضي.