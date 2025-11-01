شيئ ما سيحدث.. المستثمرون يشترون النفط والاسعار على شفا ارتفاع

وسجلت 65.07 دولار للبرميل عند التسوية، بارتفاع سبعة سنتات أو 0.11 بالمئة، وأنهى خام غرب الوسيط الأمريكي التداول عند 60.98 دولار للبرميل، مرتفعا 41 سنتا بما يعادل 0.68 بالمئة.وقال ، كبير المحللين في "هل هذه خدعة أم حلوى؟" مشيرا إلى أن نفى في وقت سابق من العام تقارير عن هجوم على قبل تنفيذه ضربات جوية أمريكية على الجمهورية الإسلامية.وأضاف فلين "كان هناك بالتأكيد تأثير على السوق عندما ظهر أول تقرير عن هجوم مخطط له على فنزويلا، إذا وقع هجوم خلال مطلع الأسبوع، سترتفع الأسعار يوم الاثنين".ونشرت فرقة عمل حول حاملة الطائرات الأكبر في البلاد، ، قبالة سواحل فنزويلا بعيدا عن نطاق مهاجمة مهربي الذي كان محور نشاط في منطقة البحر في الأسابيع القليلة الماضية.وقال ، الشريك في شركة "من الواضح أن هناك شيئا ما يجري على قدم وساق هناك. بالنسبة لتجار النفط، هذه حالة كلاسيكية تقول اشترِ الآن واسأل لاحقا"، بحسب رويترز.