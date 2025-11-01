مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 1 تشرين الثاني 2025.





سعر البيع 142000 دينارا مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 140000 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.