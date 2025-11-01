اليك اسعار الذهب في الاسواق المحلية

- اقتصادي

تنشر نيوز، اسعار الذهب في الأسواق المحلية لليوم السبت.

وبلغت أسعار بيع الذهب الخليجي للمثقال الواحد في محال عيار 21 في محال الصاغة يتراوح بين 795 الفا و 805 آلاف دينار.

اما شراء مثقال الذهب العراقي بين 765 ألف دينار 775 ألف دينار.