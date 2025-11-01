الصفحة الرئيسية
اجتماع حاسم الأحد.. "أوبك+" تستعد لزيادة طفيفة في إنتاج النفط
اقتصاد
2025-11-01 | 05:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
47 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
رجحت مصادر أن توافق "أوبك+"، في اجتماعها يوم الأحد المقبل، على زيادة طفيفة أخرى في إنتاج النفط لشهر
ديسمبر
المقبل في استمرار لسياسة المجموعة المتدرجة لاستعادة الحصة السوقية.
ومنذ شهر أبريل الماضي، قامت مجموعة "أوبك+" برفع أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميا، ما يعادل 2.5% من الإمدادات العالمية، لكنها خفضت وتيرة الزيادات في أكتوبر ونوفمبر من 2025 إلى 137 ألف برميل يوميا فقط، بعد أن كانت الزيادات أكبر سابقا، وذلك بسبب توقعات بحدوث فائض في الإمدادات.
وتضيف العقوبات الغربية الجديدة على
روسيا
، العضو في مجموعة "أوبك+"، مزيدا من التحديات إلى المناقشات الجارية. ومن المتوقع أن توافق ثماني دول من المجموعة، بما في ذلك روسيا والسعودية والإمارات والعراق والكويت وسلطنة
عمان
وكازاخستان والجزائر، على زيادة أهداف إنتاج
ديسمبر
بمقدار 137 ألف برميل يوميا إضافية.
لكن مصدر رابع أشار إلى أن وقف الزيادات الإنتاجية يظل احتمالا واردا أيضا.
يذكر أن أسعار النفط كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند حوالي 60 دولارا للبرميل في 20 أكتوبر الماضي، في ظل مخاوف من تكوين فائض في المعروض، لكنها استعادت بعض الخسائر لتبلغ حوالي 65 دولارا للبرميل، بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، والتفاؤل حيال المحادثات التجارية بين
الصين
والولايات المتحدة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
