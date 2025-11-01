سوق “الاندومي” في العراق يتجاوز المليار دولار رغم تسجيل 18 مليون فقط في الجمارك!

وقال المرسومي في منشور له على ، "سوق الاندومي في يصل إلى مليار دولار، وهو يعادل أربعة أضعاف مثيله في ، علما ان المسجل رسميا في اقل من ١٨ مليون دولار".وأضاف الخبير الاقتصادي : "الفدرالي الأمريكي مستغرب من شدة حب العراقيين للاندومي. تدقق في الفواتير المزورة للشركة العراقية التي لها فرع في وتستورد الاندومي من إندونيسيا".وأتم "يقال ان صاحب الشركة مرشح للانتخابات".