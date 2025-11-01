الدولار يتراجع في البورصة المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، تراجعاً مع اغلاق البورصة اليوم السبت.





سعر البيع: 142000 عراقي مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140000 عراقي مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 140550 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140450 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.

