هل استقرت الأسعار عند هذا الحد؟.. الدولار بعد الاغلاق

– اقتصادي

تنشر نيوز، اليوم الاحد، أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية ببغداد.

سعر البيع 142000 دينارا مقابل 100 دولار.

سعر الشراء 140000 دينارا مقابل 100 دولار.

