دول "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط في كانون الأول المقبل

وأشارت الدول في بيان لها، يوم الأحد، إلى أنها ستعلق زيادة الإنتاج خلال الفترة من كانون الثاني إلى آذار عام 2026.وحسب البيان، سيكون بإمكان كل من والسعودية زيادة إنتاج النفط بمقدار 41 ألف برميل يوميا في كانون الأول، حيث ستنتج روسيا 9.574 مليون برميل يوميا والسعودية 10.103 مليون برميل.وسيزيد إنتاجه النفطي بمقدار 18 ألف برميل يوميا، إلى 4.273 مليون برميل، والإمارات بمقدار 12 ألف برميل إلى 3.411 مليون برميل، والكويت بمقدار 10 آلاف برميل إلى 2.58 مليون برميل، وكازاخستان بمقدار 7 آلاف برميل إلى حد 1.569 مليون برميل في اليوم.أما الجزائر وسلطنة ، فمن المقرر أن تزيد كل واحدة منهما إنتاجها بمقدار 4 آلاف برميل يوميا، ليصل حجمه إلى 971 ألف برميل و811 ألف برميل في اليوم على التوالي.يشار إلى أن هذه الخطة لا تأخذ بعين الاعتبار التعويض عن الإنتاج المفرط لبعض الدول والذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق، والذي يقضي بالحد من الإنتاج.وقد اتفقت الدول الثماني المذكورة التي تعتبر أعضاء في مجموعة "أوبك+" على خطة زيادة إنتاج النفط خلال اجتماعها الافتراضي، اليوم الأحد.ومن المقرر أن يعقد الاجتماع التالي للمجموعة في 30 تشرين الثاني الجاري.