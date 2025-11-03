النفط يتلقى مكاسب جديدة بعد ايقاف اوبك+ زيادات ما بعد ديسمبر

وارتفعت 47 سنتا، أو ما يعادل 0.73 بالمئة إلى 65.24 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت مرتفعة بمقدار 7 سنتات يوم الجمعة.وزاد سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو ما يعادل 0.74 بالمئة إلى 61.43 دولار للبرميل، بعد أن أغلق على ارتفاع قدره 41 سنتا في الجلسة السابقة، بحسب رويترز.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لشهر كانون الأول، وهو مستوى الزيادة ذاته لشهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.وقالت المجموعة في بيان "بعد ديسمبر وبسبب عوامل موسمية، قررت الدول الثماني أيضا تعليق زيادات الإنتاج في يناير وفبراير ومارس 2026".