مع إغلاق البورصة.. هذه أسعار الدولار في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء اليوم الاثنين، ارتفاعا في أسواق وأربيل، بالتزامن مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 142000 عراقي مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 140850 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140800 دينار مقابل 100 دولار.

