غزة.. تهديد إسرائيلي بعودة العمليات بعد ملف الأسرى
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545842-638977912011946092.jpg
الذهب يواصل المكاسب.. مخاوف من سيناريو 1980
اقتصاد
2025-11-03 | 13:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
114 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
اعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Invest كاثي وود، إن مكاسب الذهب قد تقترب من نهايتها، مشيرة إلى أن التغيرات الاقتصادية العالمية والابتكارات التكنولوجية تؤثر بشكل متزايد على الاستثمار في المعادن الثمينة.
وأوضحت وود أن التاريخ يعكس نماذج متكررة، فمستوى قيمة الذهب وصل إلى ذروات في مناسبتين رئيسيتين: الأولى في أعقاب انهيار الأسواق بين 1929 و1930، والثانية عند نهاية سبعينيات
القرن
الماضي، مشيرة إلى أن "بعد تلك المستويات، بدأت الأسواق في التخلص من الذهب على مدى سنوات".
وأضافت وود: "نعتقد أن هذه المرة ستكون مشابهة لما جرى عام 1980، وربما نشهد تراجع مكاسب الذهب قريبًا".
وأكدت وود أن التحولات في النظام المالي العالمي، بما في ذلك انتشار العملات الرقمية، تؤدي إلى تقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن.
وذكرت أن "
البيتكوين
يمثل حاليا بديلا رقميا ذا قيمة، يمكن أن يصل إلى مليون دولار في المستقبل، بينما يتراجع الذهب تدريجيًا عن مستوياته القياسية".
وربطت وود بين الابتكار التكنولوجي وأثره على الأسواق المالية، مشيرة إلى أن التطورات في مجالات مثل الروبوتيكا والتخزين الهوائي والتكنولوجيا الرقمية تسهم في تعزيز نمو الاستثمارات الجديدة، وتؤثر على توجهات المستثمرين نحو الأصول التقليدية كالذهب.
وقالت: "اليوم، يقوم المستثمرون بالاستثمار في أصول تكنولوجية تتيح عوائد طويلة الأمد، ما يقلل من الدور التقليدي للذهب في المحفظات الاستثمارية".
كما أشارت وود إلى أن الدولار الأميركي يمر بفترة ضعف نسبي، مؤكدة أن "العملات الرقمية قد تستمر في التطور، وهو ما يقلل من الحاجة إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم".
وأضافت: "على المستثمرين التفكير في تنويع محافظهم بما يشمل التكنولوجيا والعملات الرقمية، وليس الاعتماد فقط على المعادن الثمينة".
ويأتي حديث كاثي وود في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع قيمة الأصول الرقمية، ما يعكس تحولًا في عقلية المستثمرين، من الاعتماد على الذهب كملاذ آمن إلى البحث عن أدوات استثمارية مبتكرة أكثر قدرة على التكيف مع المستقبل الرقمي.
مقالات ذات صلة
خطة ترامب بشأن غزة: مخاوف من تكرار سيناريو ما بعد غزو العراق عام 2003
03:23 | 2025-10-02
الذهب يتخلى عن جزء من مكاسبه ويخسر نحو 56 دولاراً
09:31 | 2025-08-11
الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية في العراق
04:59 | 2025-10-21
اليوم.. الذهب يواصل ارتفاعه التاريخي في العراق
05:13 | 2025-10-20
