الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا أمام الدينار

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح و لتسجل 141200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 141000 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.وأما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في فقد ارتفعت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.وفي ، فإن الدولار فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 ديناراً مقابل 100 دولار.