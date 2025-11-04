العراق يلغي تحميل شحنات نفط روسية بسبب العقوبات الامريكية

ونقلت الوكالة عن مصدرين، قولهما إن ألغى تحميل ثلاث شحنات نفط خام من شركة لوك أويل الروسية في تشرين الثاني، وأشارا إلى مخاوف تتعلق بالعقوبات الأمريكية والبريطانية المفروضة على الشركة.وذكر المصدران أن الحكومية العراقية (سومو) ألغت شحنات من إنتاج لوك أويل في حقل غرب القرنة-2.وأضافا أنه كان من المفترض تحميل الشحنات في 11 و18 و26 نوفمبر / تشرين الثاني.وكانت قد فرضت والاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات التي طاولت عملاقي الطاقة الروسيين "روس نفط" و"لوك أويل"، لتضيف أعباء جديدة على صادرات النفطية وتربك أسواق ، وسط تساؤلات حول قدرة على تجاوز القيود واستمرار تدفق الخام نحو مشترين رئيسيين، في وقت ترتفع المخاوف من موجة غلاء نفطي جديدة تهدد الاقتصاد العالمي.