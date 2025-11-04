الدولار يعاود الانخفاض امام الدينار

– اقتصادي

عادت أسعار صرف الدولار، للانخفاض امام أسعار الدينار العراقي في تعاملات المساء مع اغلاق البورصتين في الكفاح والحارثية.

سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار.

سعر الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

