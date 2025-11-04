الصفحة الرئيسية
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546011-638978738047313966.jpg
النفط تعلن بدء التشغيل التجريبي في مصفيي الشمال 2 وصلاح الدين 3
اقتصاد
2025-11-04 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
283 شوهد
أعلن وكيل
وزارة النفط
لشؤون التصفية،
عدنان محمد
حمود، عن بدء المراحل الأولية التشغيل التجريبي لمصفى الشمال /2 ومصفى
صلاح الدين
/3 بطاقة تكريرية تبلغ (70 ألف برميل يوميًا لكل واحد منهما)، وبإجمالي 140 ألف برميل يوميًا، في إنجاز يُعد من أبرز المنجزات الاستراتيجية لقطاع التصفية في
العراق
خلال السنوات الأخيرة.
وأكد وكيل الوزارة في بيان، أن تشغيل
المصافي
الجديدة يأتي انسجامًا مع رؤية الحكومة ووزارة النفط الهادفة إلى تعزيز الطاقات التكريرية الوطنية التي اسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية عالية الجودة، مع التوجه نحو تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية دعمًا للاقتصاد الوطني وتعزيزًا لمكانة
العراق
في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المشروعين يحظيان بدعم من دولة رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
واهتمام ومتابعة من معالي
وزير النفط
حيان عبد الغني السواد
، لما يمثلانه من ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التصفية ورفع كفاءة الإنتاج، مؤكدًا أن العراق يمضي بخطى واثقة نحو بناء أحد أكبر قطاعات التصفية في المنطقة، تمهيدًا لدخول السوق النفطية من أوسع أبوابها.
وأضاف
عدنان محمد
حمود أن الجهود الوطنية المتواصلة خلال الأشهر الماضية أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير، موضحًا: “عملنا بهمة وإخلاص وتخطيط دقيق، وواصلنا الليل بالنهار في تنفيذ خطط
الحكومة العراقية
ووزارة النفط، وها نحن اليوم نجني ثمار هذا الجهد الوطني الذي تحقق بسواعد عراقية خالصة وبمواصفات عالية الجودة.”
كما بيّن وكيل الوزارة: أن تنفيذ وتشغيل هذه المصافي تم بالكامل بسواعد عراقية وبالجهد الوطني، مما يجسد كفاءة وخبرة الملاكات العراقية وقدرتها على إنجاز المشاريع الكبرى بمعايير فنية عالية الجودة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
