النفط تعلن بدء التشغيل التجريبي في مصفيي الشمال 2 وصلاح الدين 3

وأكد وكيل الوزارة في بيان، أن تشغيل الجديدة يأتي انسجامًا مع رؤية الحكومة ووزارة النفط الهادفة إلى تعزيز الطاقات التكريرية الوطنية التي اسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية عالية الجودة، مع التوجه نحو تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية دعمًا للاقتصاد الوطني وتعزيزًا لمكانة في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.وأشار وكيل الوزارة إلى أن المشروعين يحظيان بدعم من دولة رئيس واهتمام ومتابعة من معالي ، لما يمثلانه من ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التصفية ورفع كفاءة الإنتاج، مؤكدًا أن العراق يمضي بخطى واثقة نحو بناء أحد أكبر قطاعات التصفية في المنطقة، تمهيدًا لدخول السوق النفطية من أوسع أبوابها.وأضاف حمود أن الجهود الوطنية المتواصلة خلال الأشهر الماضية أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير، موضحًا: “عملنا بهمة وإخلاص وتخطيط دقيق، وواصلنا الليل بالنهار في تنفيذ خطط ووزارة النفط، وها نحن اليوم نجني ثمار هذا الجهد الوطني الذي تحقق بسواعد عراقية خالصة وبمواصفات عالية الجودة.”كما بيّن وكيل الوزارة: أن تنفيذ وتشغيل هذه المصافي تم بالكامل بسواعد عراقية وبالجهد الوطني، مما يجسد كفاءة وخبرة الملاكات العراقية وقدرتها على إنجاز المشاريع الكبرى بمعايير فنية عالية الجودة.