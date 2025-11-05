النفط يواصل الخسائر منذ الامس.. مؤشرات لتراجع النمو العالمي "يفقد الشهية" للخام

وانخفضت 36 سنتا، أو 0.56 بالمئة، إلى 64.08 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.66 بالمئة، إلى 60.16 دولار، ليواصل الخامان تكبد خسائر منذ أمس الثلاثاء.وانخفضت أسواق النفط ضمن تراجع واسع النطاق في أسواق الأسهم، حيث تبعت أسواق الأسهم الآسيوية الهبوط الذي شهدته خلال الليل مع انتشار المخاوف بشأن المبالغة في تقييمات الأسهم، لا سيما أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب رويترز.وأدى العزوف عن المخاطرة إلى ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ويجعل صعود الدولار، النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما قد يؤثر على الطلب.