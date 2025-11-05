إليك أسعار الدولار في العراق مع إغلاق البورصة

– اقتصاد



سجّلت أسواق العاصمة وأربيل ارتفاعاً طفيفاً بأسعار الدولار مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأربعاء.



سعر البيع: 142250 عراقي مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140250 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 140950 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140850 دينار مقابل 100 دولار.







