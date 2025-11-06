وزادت بمقدار سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 63.54 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي عند 59.60 دولار.وقال بنك جيه.بي في مذكرة للعملاء إن الطلب العالمي على النفط ارتفع منذ بداية العام وحتى الرابع من تشرين الثاني بواقع 850 ألف برميل يوميا وهو أقل من النمو الذي سبق أن توقعه عند 900 ألف برميل يوميا.من جانبها خفضت ، أسعار بيع خامها للمشترين في بشكل حاد في كانون الأول، في ظل وفرة المعروض في السوق بعد زيادة منتجين في تحالف أوبك+ للإنتاج، وحددت التسعيرة بعلاوة دولار واحد فقط للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي.كما أظهرت وثيقة، تسعير انخفاض أسعار ديسمبر كانون الأول للخام العربي المتوسط والعربي الثقيل بمقدار 1.40 دولار لكل منهما إلى خمسة سنتات وعشرة سنتات للبرميل، فيما هبطت أسعار الخام العربي الخفيف جدا بمقدار 1.20 دولار إلى 1.30 دولار للبرميل، بحسب رويترز.