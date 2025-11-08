"النفط سيكون محوريا في حياة طويلة قادمة".. اكسون موبيل تنتظر شرطا لعودة العمل بالعراق

وقال رئيس الشركة ، ان تحتاج إلى ضمان أن يكون الاستثمار مناسبا وإلى إجراء مفاوضات مع للتأكد من أنه اتفاق يعود بالنفع على الجانبين، مضيفا أن العملية لا تزال في مراحلها الأولى.وذكر وودز أن النفط والغاز سيلعبان دورا حاسما لفترة طويلة قادمة، وأثار تساؤلا حول مدى استمرار استخدامهما كوقود.وقال وودز إنه في حين أن التطورات التكنولوجية ربما تحدث تغييرا في استخدام الهيدروكربونات في المستقبل، لكن سيتواصل استخدامها لأغراض أخرى، مثل القطاع الطبي.واكد أنه "سيشكل النفط الخام والهيدروكربونات دورا محوريا في حياة الجميع لفترة طويلة قادمة".