أسعار الذهب في العراق اليوم

- اقتصادي

تنشر نيوز، اليوم السبت، أسعار بيع الذهب العراقي والمستورد من الخارج.

وبلغت أسعار بيع الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة للمثقال الواحد يتراوح بين 795 الفا و 805 آلاف.

اما البيع مثقال الذهب العراقي بين 765 ألفا و 775 ألف دينار.