اقتصادي: أي حكومة قادمة ستكون مُضطرة لتنفيذ "برنامج التثبيت" لإصلاح الاقتصاد

وقال المرسومي في تدوينة: "أي حكومة عراقية قادمة ستكون مُضطرة لتنفيذ برنامج التثبيت لصندوق لإصلاح الاقتصاد العراقي!، ولأول مرة سنرى السلطة الرِيعيَّة في مواجهة المجتمع الرِيعي الذي سيتحمل الكُلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهظة لهذا الإصلاح".وأضاف: "كلما تأخر الإصلاح تكون الكُلفة أكبر".