الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مساء اليوم السبت، ارتفاعاً مع إغلاق البورصة المحلية في واربيل.



أسعار البيع: 142,500 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 140,500 دينار لكل 100 دولار.





أسعار البيع: 141,250 ديناراً مقابل 100 دولار

أسعار الشراء: و141,150 ديناراً لكل 100 دولار.

