تصل لمليار دينار.. اطلاق أكبر جائزة في القطاع المصرفي العراقي

وقال المصرف في بيان مقتضب انه يعلن اطلاق أكبر مالية في القطاع المصرفي العراقي، بقيمة مليار دينار عراقي، مقدمة لفائز واحد ضمن حساب جوائز "زناكَين".جوائز نقدية تغير حياتك من المصرف العراقي بإجمالي جوائز يصل إلى أكثر من 3 مليار دينار عراقي، لـ أكثر من 1453 فائز خلال عام 2025 وموزعة بشكل يومي، أسبوعي،، شهري، جائزة كبرى نهاية عام 2025:وجوائز حساب زناكين تتضمن الكثير من الجوائز، حيث تصل الجائزة اليومية أسبوعيًا إلى 30 فائز، فضلًا عن الجائزة اسبوعية 4 سبائك ذهب لاربع رابحين لكل فائز سبيكة ذهبية، والجائزة الشهرية 12 سيارة بمعدل فائز شهرياً، أما مليار دينار لفائز واحد نهاية 2025 .ومن شروط التأهل للدخول بالقرعة، هو فتح حساب توفير زناكين مجانًا، وإيداع أقل مبلغ 250 الف دينار عراقي، او 500 الف او 3 ملايين او 5 ملايين دينار عراقي، مع الاحتفاظ بمدد احتفاظ معينة لا تقل عن 30 يوما للدخول إلى السحب.