أسعار الدولار مع إغلاق البورصة في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، استقراراً مساء اليوم الأحد، في أسواق العاصمة وأربيل مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 142500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141250 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء 141100 دينار مقابل 100 دولار.

