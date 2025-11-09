اطلاق دفعة جديدة من مبادرة الريادة والتميز

وقال للمصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم رفع الدفعة 36 من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره مليار دينار وبعدد 83 قيداً".واكد أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن "، مشيرا الى أن "عدد القيود الممولة بلغت 3778 قيداً والقيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت 49.941.000.000 دينار عراقي، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء ".