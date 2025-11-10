الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546496-638983486752376096.jpeg
النفط يرتفع مع تحركات لانهاء الاغلاق الحكومي الأمريكي التاريخي
اقتصاد
2025-11-10 | 00:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
107 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
يتحرك
مجلس الشيوخ الأمريكي
للتصويت على إعادة فتح
الحكومة الاتحادية
وفي الاثناء ارتفعت أسعار النفط بفعل التفاؤل بانهاء الاغلاق التاريخي الأطول الذي دخل يومه الأربعين حتى الان.
وقال زعيم الأغلبية في
مجلس الشيوخ
جون ثون إن من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على المضي قدما في
مشروع قانون
أقره
مجلس النواب
سيتم تعديله للجمع بين إجراء التمويل قصير الأجل، والذي سيمول الحكومة حتى يناير كانون الثاني 2026، مع حزمة من ثلاثة
مشاريع قوانين
مخصصات لعام كامل.
وفي السياق، ارتفعت أسعار النفط مع التفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد ينتهي قريبا ويرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعوض المخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات على مستوى العالم.
وزادت
العقود الآجلة لخام برنت
47 سنتا أو 0.74 بالمئة إلى 64.10 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 60.25 دولار للبرميل، مرتفعا 50 سنتا أو 0.84 بالمئة.
وأصبح إنهاء الإغلاق التاريخي للحكومة الأمريكية، الذي دخل الآن يومه الأربعين، في متناول اليد حيث تحرك مجلس الشيوخ أمس الأحد نحو التصويت على إعادة فتح الحكومة الاتحادية..
الحكومة الاتحادية
..
وقال
توني سيكامور
، مُحلل الأسواق في
مجموعة الأزمات الدولية
"إعادة الفتح الوشيكة هي بمثابة دفعة مُرحّب بها، حيث ستعيد الأجور إلى 800 ألف عامل اتحادي وتُعيد تشغيل البرامج الحيوية التي سترفع ثقة المستهلكين ونشاطهم وإنفاقهم.
وأضاف "من المفترض أن يساعد ذلك أيضا في تحسين معنويات المخاطرة في الأسواق" ويتسبب في انتعاش أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 62 دولارا للبرميل، بحسب رويترز.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
الديمقراطيون يطالبون ترامب بعقد اجتماع لإنهاء الإغلاق الحكومي
12:14 | 2025-11-05
ما عواقب الإغلاق الحكومي على الأمن القومي الامريكي؟
14:09 | 2025-10-24
تسريح آلاف الموظفين في خضم أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي
03:28 | 2025-10-11
العمل الأمريكية تحذر من تداعيات الإغلاق الحكومي: أسبوعياً نخسر 15 مليار دولار
10:56 | 2025-11-04
اسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة لخام برنت
مجموعة الأزمات الدولية
مجلس الشيوخ الأمريكي
الحكومة الاتحادية
مجموعة الأزمات
مشاريع قوانين
السومرية نيوز
توني سيكامور
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
