النفط يرتفع مع تحركات لانهاء الاغلاق الحكومي الأمريكي التاريخي

وقال زعيم الأغلبية في جون ثون إن من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على المضي قدما في أقره سيتم تعديله للجمع بين إجراء التمويل قصير الأجل، والذي سيمول الحكومة حتى يناير كانون الثاني 2026، مع حزمة من ثلاثة مخصصات لعام كامل.وفي السياق، ارتفعت أسعار النفط مع التفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد ينتهي قريبا ويرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعوض المخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات على مستوى العالم.وزادت 47 سنتا أو 0.74 بالمئة إلى 64.10 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 60.25 دولار للبرميل، مرتفعا 50 سنتا أو 0.84 بالمئة.وأصبح إنهاء الإغلاق التاريخي للحكومة الأمريكية، الذي دخل الآن يومه الأربعين، في متناول اليد حيث تحرك مجلس الشيوخ أمس الأحد نحو التصويت على إعادة فتح ..وقال ، مُحلل الأسواق في "إعادة الفتح الوشيكة هي بمثابة دفعة مُرحّب بها، حيث ستعيد الأجور إلى 800 ألف عامل اتحادي وتُعيد تشغيل البرامج الحيوية التي سترفع ثقة المستهلكين ونشاطهم وإنفاقهم.وأضاف "من المفترض أن يساعد ذلك أيضا في تحسين معنويات المخاطرة في الأسواق" ويتسبب في انتعاش أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 62 دولارا للبرميل، بحسب رويترز.