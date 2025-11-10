الدولار في العراق.. لا تغيير مع إغلاق البورصة

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء اليوم الاثنين، في أسواق واربيل، مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 142750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140750 ديناراً لكل 100 دولار.





سعر البيع: 141350 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.

