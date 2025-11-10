الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 4082.17 دولار للأوقية، مسجلاً بذلك أعلى مستوى منذ 27 أكتوبر.كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم 2% إلى 4090.50 دولار للأوقية.في المقابل، انخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل الذهب في متناول حاملي العملات الأجنبية الأخرى.