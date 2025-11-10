شركة روسية تعلن حالة "القوة القاهرة" على النفط العراقي.. ماذا تعني؟

وقالت وكالة بلومبيرغ، ان الروسية "لوك أويل" أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات النفط من حقل "غرب القرنة 2" العملاق في ، بعد تعرضها لعقوبات أمريكية.وهذه الخطوة تعد مؤشراً على أن العقوبات المفروضة على ثاني أكبر منتج للنفط في بدأت تؤثر على عملياته الدولية. وأعلنت الشهر الماضي فرض عقوبات على الشركة في إطار محاولات الرئيس الأميركي ترمب لزيادة الضغط على لإنهاء حربها في أوكرانيا.يمنح إعلان القوة القاهرة "لوك أويل" الحق في التخلف عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، لكنه لا يعني بالضرورة توقف الشحنات من حقل "غرب القرنة 2". وتمتلك الشركة حصة 75% في الحقل، الذي بلغ إنتاجه أكثر من 480 ألف برميل يومياً في أبريل، وفقاً لوكالة "إنترفاكس".