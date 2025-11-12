ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم



ـ اقتصاد



ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة ، اليوم الاربعاء المصادف 12 تشرين الثاني.2025





وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 785 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 780 ألف دينار.



وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 820 و830 ألف دينار للذهب الخليجي.



وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.