ماذا توقعت أوبك لأسوق النفط خلال 2026

ورفع تحالف أوبك+، الذي يضم دول وروسيا وحلفاء آخرين، أهدافه الإنتاجية بنحو 2.9 مليون برميل يوميا أي ما يعادل نحو 2.7 بالمئة من المعروض العالمي منذ أبريل/ نيسان.ويعتزم التحالف تعليق زيادات الإنتاج مؤقتا في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات واسعة النطاق بفائض في المعروض.وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، قالت أوبك إن اتجاه نمو الاقتصاد العالمي لا يزال صاعدا.وبينما يُنظر إلى الطلب على أنه مستقر، ذكرت أوبك في التقرير أن تحالف أوبك+ خفض الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 73 ألف برميل يوميا إلى 43.02 مليون برميل يوميا، على الرغم من اتفاق التحالف لزيادة الإنتاج لذلك الشهر، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع إنتاج قازاخستان.ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى هذا التقرير، فإن الطلب المتوقع على خام أوبك+ عند 43.0 مليون برميل يوميا في عام 2026 يعني أن السوق العالمية ستشهد فائضا طفيفا قدره 20 ألف برميل يوميا إذا واصل التحالف ضخ النفط بمعدل أكتوبر تشرين الأول.وتوقع تقرير الشهر الماضي عجزا قدره 50 ألف برميل يوميا، بينما أشار تقرير سبتمبر/ أيلول إلى نقص قدره 700 ألف برميل يوميا.