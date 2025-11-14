أسعار النفط تقفز اكثر من 2%

وصعدت 1.34 دولار أو 2.13 بالمئة إلى 64.35 دولار للبرميل فيما زاد خام غرب الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.39 بالمئة إلى 60.09 دولار للبرميل.واستقر الخامان عند التسوية أمس الخميس إذ بددت المخاوف بشأن عقوبات وشيكة على النفط الروسي القلق حيال وفرة المعروض العالمي، وهو ما دفع الأسعار إلى الانخفاض بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، بحسب رويترز.وقال بنك جيه.بي أمس الخميس إن نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الروسي، أو ما يقرب من ثلث إمكانات التصدير البحري، يضاف إلى النفط العالق في الناقلات مع تباطؤ التفريغ بسبب العقوبات الأمريكية على روسنفت ولوك أويل.