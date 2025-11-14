الصفحة الرئيسية
أسعار النفط تقفز اكثر من 2%
اقتصاد
2025-11-14 | 00:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
267 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الجمعة، اكثر من 2% بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة تسبب بأضرار بمستودع نفط في ميناء نوفوروسيسك الروسي على
البحر الأسود
.
وصعدت
العقود الآجلة لخام برنت
1.34 دولار أو 2.13 بالمئة إلى 64.35 دولار للبرميل فيما زاد خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.39 بالمئة إلى 60.09 دولار للبرميل.
واستقر الخامان عند التسوية أمس الخميس إذ بددت المخاوف بشأن عقوبات وشيكة على النفط الروسي القلق حيال وفرة المعروض العالمي، وهو ما دفع الأسعار إلى الانخفاض بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، بحسب رويترز.
وقال بنك جيه.بي
مورجان
أمس الخميس إن نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الروسي، أو ما يقرب من ثلث إمكانات التصدير البحري، يضاف إلى النفط العالق في الناقلات مع تباطؤ التفريغ بسبب العقوبات الأمريكية على روسنفت ولوك أويل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
أسعار النفط تقفز عالميا بعد القرارات الأمريكية الأخيرة
02:21 | 2025-10-23
اسعار النفط ترتفع عالميًا لكنها: تتجه لخسارة أسبوعية 2%
01:41 | 2025-11-08
استمرار تعقيدات الإمدادات من كردستان العراق يقفز بأسعار النفط
10:58 | 2025-09-24
قفزة هائلة بأسعار النفط والذهب بعد ضربة الدوحة
09:35 | 2025-09-09
اسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة لخام برنت
السومرية نيوز
البحر الأسود
سومرية نيوز
السومرية
مورجان
تكساس
+A
-A
العقوبات الامريكية على روسيا تطال موظفين عراقيين وتحولهم الى عاطلين
01:50 | 2025-11-14
رغم كونه رابع أكبر مُنتج عالميا... العراق أحد كبار مستوردي التمور من ايران
01:32 | 2025-11-14
أسعار الذهب تحلق في الأسواق العراقية اليوم
06:14 | 2025-11-13
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
02:42 | 2025-11-13
ماذا توقعت أوبك لأسوق النفط خلال 2026
09:47 | 2025-11-12
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:12 | 2025-11-12
