رغم كونه رابع أكبر مُنتج عالميا... العراق أحد كبار مستوردي التمور من ايران

وقال عضو المجموعة زاده في حديث لوسائل اعلام إيرانية، ان تنتج 1.5 مليون طن من التمور سنوياً تُصدّر منها 430 ألف طن، معتبرا ان هذه الصادرات تجعل في صدارة موردي التمور عالميًا.وأشار الى ان "التمور الإيرانية المصدّرة تذهب إلى كلٍّ من الهند وباكستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان وكازاخستان والصين والعراق وروسيا"، مبينا ان " إنتاج التمور يبلغ نحو 9 ملايين طن سنوياً حول العالم، ومن هذه النسبة تستهلك 7 ملايين طن في البلدان المنتجة للتمور فيما يجري تداول مليونين فقط في التجارة العالمية".وأوضح أن "التمور الإيرانية المصدّرة تذهب إلى كلٍّ من الهند وباكستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان وكازاخستان والصين والعراق وروسيا".ويأتي ضمن قائمة الدول المستوردة للتمور من ايران بالرغم من كونه بالمرتبة الرابعة عالميا بإنتاج التمور بواقع مليون طن سنويا.